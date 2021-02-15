شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية بـ«النواب» يكشف تفاصيل «هدية السيسي» للسائقين الملتزمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مبادرة «هدية السيسي» للمواطنين بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة مبادرة فريدة من نوعها.

وأضاف «رشاد» خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «المواطن لا يتكلف أي مصاريف مالية، ويقوم بتسليم سيارته القديمة فقط، والحصول على السيارة الجديدة وهي للسائقين الملتزمين ويتم مساعدتهم في كل الإجراءات».

وأوضح أن «المواطن يحصل على السيارة دون حظر بيع ويحصل على العقد النهائي، ولا يتكلف أي مصروفات إدارية»، مشيرًا إلى أن الهدف الثاني من المبادرة توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار زعيم الأغلبية بمجلس النواب إلى أن المبادرة بدأت في محافظات الجمهورية وكانت الدفعة الأولى 400 سيارة موزعين على مستوى الجمهورية.