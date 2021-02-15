شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق عن عمارات كورنيش مثلث ماسبيرو : ماحصلش أننا نزلنا حد عن مستواه بالعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، على الجدل المثار حول هدم مباثي أثرية في منطقة مثلث ماسبيرو وفقاً لعملية التطوير، موضحا أن مثلث ماسبيرو شهد عملية تطوير مكثفة ووصلت نسبة الانجاز فيه للعمارات إلى 68%، متابعا: إحنا مش بنغير شكل عمراني إحنا بنغير أسلوب وشكل حياة الناس في المناطق الأخرى، سلوكياتها تغيرت ونظرتها للحياة وسقف طومحاتها وبوعد الجميع هيشوفوا حاجة كبيرة في المنطقة تليق بموقعها "

وبشأن الـ 8 عمارات الواقعة على الكورنيش، قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON :" ألفاظ مقال فاروق جويدة بشأن أنه سيكون هناك تهجير لسكان الـ 8 عمارات حادة وقاسية وأنا بقول كل حاجة وليها مقامها وأهالينا اللي كانوا في العشوائيات تم معاملتهم معاملة راقية، وتم تخيريهم في خمس خيارات وفقاً لما يناسبهم لكن العمارات التى على الكورنيش طبقة تانية وراقية ، متابعا: ماحصلش أننا نزلنا حد عن مستواه بالعكس رفعنا كل الناس هتكون ليهم في العمارات الواقعة على الكورنيش خيارات وتعويضات مادية تتناسب مع القيمة الاستثمارية للمكان الذى تعيش فيه بالإضافة لخيارات أخرى هندي أبراج هنخليه ينتقل لمكان تاني ورا بيشوف النيل برضه برؤية أفضل " .

وحول أسباب هدم هذه العمارات لشكلها التراثي، قال: " لو قمنا بترميمها كده إحنا بنحولها لعشوائيات لان مستواها هيبقى مختلف عن شكل وملامح مشروع المثلث ككل هما وقتها هيشعروا بالفرق وهي ليست تراث معمارى وليست ذات طابع مباني القاهرة الخديوية لها شكل " مودرن " عادى.