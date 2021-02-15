شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: اللوائح تجيز اعتذار الطلاب عن حضور الامتحانات ونتقبل الأعذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن اللوائح الجامعية تجيز اعتذار الطلاب عن بعض الامتحانات والعام الدراسي، موضحًا أنه على من يريد الاعتذار عن الامتحانات يتقدم بطلب إلى الكلية وهناك آلية لتقبل الأعذار، لا نضغط على أحد بالنزول للامتحانات.

وجه "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الطلاب بعدم التواجد في القاعات المزدحمة خلال فترة الدراسة، متابعًا: "لو لقيت المدرج زحمة لا تحضر، هناك تعليم عن بعد تحصل على المادة العلمية من خلاله".

وشدد وزير التعليم العالى، على أن الطالب يجب أن يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم، وارتداء الكمامات لحماية الأخرين، موضحًا أنه وعند شعور أي طالب بالمرض عليه بإلتزام المنزل.