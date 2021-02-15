شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يكشف أسباب ضم الفصلين الدراسيين فى مرحلة الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن عقد الامتحانات الشهرية فى الفصل الدراسى الثانى فى أشهر مارس وأبريل ومايو، يأتى فى إطار ضمان وجود ألية دقيقة للتقييم المنضبط ولضمان اهتمام الطلاب بالعملية التعليمية والمحتوى الدراسى، متابعا: عشان الناس ماتعتبرش نفسها في إجازة.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on،: أن قرار تأجيل وضم الفصلين الدراسيين في مرحلة الصف الثالث الاعدادي " الشهادة الاعدادى " لكون الشهادات بطبيعتها تتطلب تنسيق أكبر ولوجود تنسيق بعد المرحلة الاعدادية إما أن ينقل الطالب إلى الثانوى العام أو التعليم الفنى من ثم المجموع مهم والامتحانات .

وتابع طارق شوقى: إرتأينا أن تؤجل للصيف لطبيعة شهادة الاعدادية من ناحية الاستعداد عبر عدد اللجان وربما يكون الصيف فترة أفضل لعقدها مع تحسن الوضع الوبائي على الأرض، حيث أن عدد طلاب المرحلة الاعدادية 1.4 مليون طالب، وبالتالي يحتاج الامر لفسحة من الوقت للاستعداد اللازم وهذا قد يتحقق في الصيف .