شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 41 ألفا و775 محلا ومقهى خالفت المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، غلق نحو 41775 محلا عاما ومقهى وسوقا، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، وذلك منذ بدء تنفيذ القرار فى 1 ديسمبر الماضى وحتى مساء أمس السبت.

وأضاف قاسم، لـ"الخليج 365"، أنه تم غلق 15945 محلا، 11818مقاهى، 2416 سوقا، 1647 مطعما، 5097 ورشة، و5852 محلات أنشطة أخرى متمثلة فى مراكز تعليمية وقاعات أفراح وصالات رياضية، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكدًا أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية، مؤكدا أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأشار شعراوى، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات المصرية.