شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مهمة المدرس ستكون تقديم الحصص المدرسية وأونلاين عبر المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تلقي التعليم " أونلاين " سيتم عبر القنوات والمنصات التعليمية المتاحة، متابعا: المنصات التعليمية نوعين إحدهما تعتمد على فكرة القنوات التعليمية أو منصات تعليمية مثل " حصص مصر " لكن منصات البث المباشر سيكون عبر الاتصال المباشر بين الطالب والمعلم " أونلاين ".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on،: سيتم فتح منصة " إيدمودو " والاعتماد عليها في الاتصال أونلاين بين الطلبة والمعلمين، كاشفاً أن مهمة المدرس ستكون تقديم الحصص المدرسية لمن سيحضر فعلياً للمدرسة وكذلك تقديمها " أونلاين " عبر المنصات الخاصة بالبث المباشر .

ولفت الدكتور طارق شوقى، إلى أن عدد أيام الحضور بالنسبة للطلاب ستعتمد على فكرة الجداول المدرسية التي وضعتها نحو 60 ألف مدرسة في الفصل الدراسي الاول بما يضمن تقليل الكثافات وتم الالتزام به فعلياً في الفصل الدراسي الاول ومن ثم سيعاد إستخدام هذه الجداول مجدداً والتي كانت تضمن عدد أيام معينة للحضور .

وقال وزير التربية والتعليم، إن استحداث فكرة " القنوات التعليمية " جاء لخدمة الشرائح التي لاتملك خدمات الانترنت ولم يتم بثها فقط عبر " الدش " واصرينا أن تكون عبر القنوات الارضية لضمان وصولها لشرائح كبيرة منهم لايملكون " دش " أو باقة للانترنت .

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة اتخذت إجراءات فنية دقيقة في ألية أداء عقد الامتحانات والمراقبة الكافية واللازمة بأقل تواجد من حيث العدد على الأرض وسيتم توزيع طلاب كل فصل دراسي في يوم واحد على جميع فصول المدرسة دون غيرهم من المراحل لضمان السيطرة على إجراءات التباعد الاجتماعي ولايتطلب من الطالب الحضور أكثر من ثلاث ساعات".

وحول أليات عقد امتحانات المرحلة الثانوية قال: " أولى وثانية ثانوي لديهم مدارس مختلفة ومناهج أكثر دسامة ومن ثم لا يمكن عقد امتحاناتهم بنفس طريقة سنوات النقل الاخرى حيث سيحتاج كلا السنة الاولى من الثانوية خمس أيام لعقد الامتحانات ومثلهم للصف الثاني الثانوي وأن يتم عقد الامتحان بالتناوب بينهما بواقع يوم لكل منهما لضمان عدم تجمعهم في وقت واحد"، لافتا إلى أن أليات الامتحانات التي وضعت اليوم تضمن إنقاذ الفصل الدراسي الاول بأقل قدر من التواجد والحضور والمحافظة على الإجراءات الاحترازية ويعقبها مرحلة فتح باب الفصل الدراسي الثاني عبر تخيير أولياء الامور بين الحضور الفعلي أو الدراسة أونلاين، وفي غضون ذلك يتم عقد امتحان شهري يكفي للتقييم دون وجود امتحانات للفصل الدراسي الثاني .

وكشف الوزير أن قرار توقيع ولي الامر على إقرار يفيد برغبته في إستكمال نجله الدراسة عبر الاونلاين جاء بعد إقتراح من أحد أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، وذلك لضمان عدم خروج الطلاب من منازلهم بحجة الذهاب للمدرسة ثم التسريب ".