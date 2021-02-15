شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مفيش مفاجآت بالترم الثانى ومفيش حاجة اسمها حذف من المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الدراسة في الترم الثانى الجامعى لا يوجد بها أى مفاجآت أو جديد، وطريقة الدراسة ستكون مثل الترم الأول، وتابع:" لا يوجد جديد أو مفاجأة في الترم الثانى فيما يخص التعليم الجامعى ولا نجبر أحد على الحضور..قدم عذر لو أنت شاكك أو خايف ولدينا قانون ولوائح في ذلك يعطى الطالب حق التأجيل".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن الوزارة تهدف إلى أن يتحصل الطلاب على تعليميهم وهم مطمئنون دون أن يلحقهم أي ضرر، وتابع:"عاوزين الطالب ينزل وهو ميكنش عنده أي نوع من الخوف".

وأكد وزير التعليم العالى، أن قرار حاسم ولا نقاش فيه، مضيفا:"لا يوجد حذف للمناهج الدراسية"، وتابع:"مفيش حاجة أسمها حذف لأنه كلام غير معقول أو مقبول..ولن يتم حذف أي جزء من المناهج الجامعية..وأن اضطررنا لمد العام الجامعى مثلما حدث فى العام الماضى سنفعل ذلك".