شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج: عيشوا تراثكو وتاريخكو واتكلموا عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة لأبناء المصريين بالخارج من قلب حي الجمالية الأثري بالقاهرة، وذلك فى إطار مبادرة اتكلم عربى التى أطلقتها وزارة الهجرة لأطفال المصريين فى الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة فى رسالتها: "حى الجمالية فيه روح زمان وتراثنا وهويتنا المصرية"، مضيفة: "المصريين فى الخارج بيحبوا بلدهم ومحدش يشكك فى وطنيتهم وأدعوكم لازم تزوروا تراثكو وأحياءكو القديمة، والحرف اليدوية تعكس هويتنا المصرية، اتكلموا عربى وعيشوا عربى وعيشوا تراثكو وتاريخكو".