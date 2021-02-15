شكرا لقرائتكم خبر عن ​مستشار مفتى الجمهورية يوضح ​سيناريوهات استشرافية لمستقبل الجماعات المتطرفة​ فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، محاضرة حول ​سيناريوهات استشرافية لمستقبل الجماعات المتطرفة​ فى عام 2021، والتى أذيعت دوليا فى المراكز الإسلامية بدول الاتحاد الأوربى، وبثتها الأوربية للمراكز الإسلامية، تباعديا عبر التطبيقات الحديثة.

​قال الدكتور إبراهيم نجم، ​​مستشار مفتى الجمهورية، ​إنَّ التسارع الذي تشهده الأحداث اليومية في هذا العصر، مع ترابط وتعقد العلاقات وتشابكها، والانفتاح الكبير على العالم، وانتقال التأثيرات في ثوانٍ معدودة من بلد إلى آخر، تطلَّب هذا محاولة لتفهم هذه التشابكات ودراستها؛ لكي يستطيع أصحاب القرار أن يتوقعوا الأحداث التي قد تؤثر في الواقع ومعرفة مقدار التأثير واتساعه، ومن هنا تكمن أهمية الدراسات المستقبلية.

و​أكد ​مستشار مفتى الجمهورية،​ ​​أن رسالة الإسلام رسالة ربانية عالمية فإنَّ العلماء والمفتين والمفكرين يقع على عاتقهم دور كبير ومسئولية بالغة في استشراف المستقبل، وتفهم التغيرات المتسارعة حولهم، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وإن كان تجديد الخطاب الديني أحد أولويات المرحلة الحالية فإنه مع التغيرات التي تشهدها الساحة العربية والدولية تؤذن الأوضاع بدخول مرحلة جديدة للفكر والخطاب الإسلامي يكون عالمي الطابع، يستوعب الشعوب والأمم قاطبة؛ خصوصًا مع تيسر وسائل التواصل والاتصال، وانتشار المسلمين في كل بلاد الأرض.



و​أضاف ​مستشار مفتى الجمهورية،​ أن ​​هذا يتطلب الإعداد لهذه المرحلة الجديدة لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل، من خلال اقتناص الفرص وتجنب المخاطر​. ​ولا يهدف استشراف المستقبل إلى التكهن بتفاصيل أحداث المستقبل، لا للأفراد ولا للمجتمع الإنساني، فهذا مجاله التنجيم والكهانة المنهي عنها شرعًا، ولكن الدراسات المستقبلية هي مهارة عملية تهدف إلى استقراء التوجهات العامة في حياة البشر، التي تؤثر بنظام معين في مسارات الأفراد والأمم.

و​شدد ​مستشار مفتى الجمهورية،​ أن ​​استشراف المستقبل من الموضوعات الحديثة، وهو يجعل العالم والفقيه ذا سعة واطلاع على الأمور المختلفة، وله اعتبار مهم في استنباط الأحكام وتنزيلها؛ لما يُبنى عليه من تحقيق للمقاصد، لكن ينبغي التحوط في تقديره حتى لا ينتهي الأمر إلى الاستشراف الموهوم فيبنى عليه حكم في غير موضعه، فيكون في ذلك خطأ في تقرير أحكام الشريعة أو تنزيلها، ولذلك ينبغي ألا يعتبر في الاستشراف إلا ما يتحقق العلم به على وجه اليقين أو الظن الغالب.

و​أوضح ​مستشار مفتى الجمهورية،​ أن ​​الأمة بها حاجة إلى استشراف المستقبل في كل مجالات الحياة، وبخاصة في مجال الفقه وقضاياه المستحدثة ونوازله الممكنة الوقوع، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمصالح والمفاسد في الحاضر والمستقبل، وقعَّدت لذلك القواعد الكثيرة؛ فلا بد من الاستعداد لكل نائبة متوقعة من نوائب الدهر عن طريق الاستشراف والتخطيط المسبق.