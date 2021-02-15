شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: الدولة المصرية تدير المنظومة التعليمية بأسلوب علمى ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث سابقاً، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح أولياء الأمور الحق في ذهاب أبنائهم للمدرسة أو التعليم عن بعد، يعد قرارا حكيما، ويمنح الآباء فرصة لتعليم أبنائهم في جو من الهدوء بعيداً عن القلق والضغط النفسى الذى كان في السابق، مشدداً على أن الدولة المصرية تدير المنظومة التعليمية بأسلوب علمى ناجح.

وأضاف "الناظر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحقيقة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة "extra news"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية يولى اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدير المنظومة بطريقة علمية صحيحة ، وتابع:"قرارات الدولة في التعليم تسير وفق أسلوب علمى ناجح جداً ينزل على رأى العلماء الذى تضمهم اللجنة ولذلك فأن قراراتها مبنى على العلم والدراسات الاستباقية".

وأكد رئيس المجلس القومى للبحوث سابقاً، أن معدل الإصابات بمصر في تراجع مستمر وهذا أمر جيد جداً، مشدداً على ضرورة استمرار المواطنين بالتمسك بالإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة جائحة كورونا، وتابع:"لو استمرينا في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى على الربيع إن شاء الله أرقام الإصابات ستتراجع تماماً.. وأنا اناشد الناس بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية لأنها خط الدفاع الأول".