شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ليبية تنفى وفاة صفية فركاش زوجة معمر القذافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الراحل معمر القذافى، ما تداولته مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة صفية فركاش زوجة القذافي.

وأكدت المصادر لموقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، داعية إلى تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار.

وكانت مجموعة من صفحات مواقع تواصل الاجتماعي، قد تناقلت أخبار عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة، وهو ما نفته مصادر مقربة من عائلة القذافي.