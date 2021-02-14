شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تهدي أغنية لعرائس «دكان الفرحة» باحتفالية صندوق تحيا مصر في عيد الحب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت الفنانة «لبلبة» أغنية لعرائس دكان الفرحة في عيد الحب في الاحتفالية التي نظمها صندوق «تحيا مصر» مساء الأحد بالمدينة الشبابية في حي الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء خالد عبدالعال ،محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، في مقدمتهم ليلي علوي، ولبلبة، ومنى عبدالغني، ومروة ناجي، ورباب عبدالعاطي، وقدمت الاحتفالية الإعلامية داليا أشرف.

من جانبه قال تامر عبدالفتاح ،المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتي في إطار التكامل والتنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، والخدمات التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وأوضح عبدالفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنية.

وأشار إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي:

ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم.

كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم عقبة في إتمام الزواج.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، حيث تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

بمناسبة عيد الحب.. صندوق تحيا مصر يسلم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة "

بمناسبة عيد الحب.. صندوق تحيا مصر يسلم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة "

بمناسبة عيد الحب.. صندوق تحيا مصر يسلم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة "

بمناسبة عيد الحب.. صندوق تحيا مصر يسلم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة "