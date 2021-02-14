شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة بمشروع إحلال سيارات «الكبود» بالميكروباص في إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، الأحد، تسليم دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتضمنت الدفعة الثانية تسليم 15 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى ويتم تشغيلها في خطوط سير داخلية بمدينة ومركز ادفو ومنها إتجاه إدفو/ الشراونة وادفو/ السراج وادفو/الرمادي، وادفو/ السباعيةبالإضافة إلى بعض الخطوط الداخلية بإدفو.

حضر فعاليات التسليم عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان، ونائبى رئيس مركز ومدينة ادفو صلاح برباوى وعلاء الدين حسين ادم .

و أكد الدكتور أحمد شعبان، على أهمية هذا المشروع ودوره في تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة للركاب، مشيداً بالبنك الزراعى المصرى ومشاركته الرائدة لمساندة الجهود التنفيذية للإرتقاء بالمستوى الحضارى لأسوان، كما استمع إلى شكوى السائقين ووجه تعليماته بحل مشاكلهم بما يتوافق مع القانون.

وناشد أصحاب سيارات البيك آب بالإستفادة من التسهيلات العديدة التي يقدمها البنك الزراعى لإحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7،5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات، ومدة سماح 3 أشهر.

وأوضح أنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك آب.

ومن جانبه، أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات.