شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فايد: مصر الثانية عالميًا في معدلات النمو.. والأولى في جذب الاستثمارات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أي نجاح له أعداء، كي يتصيدون له الأخطاء، موضحًا أن أعداء النجاح يتربصون لكل إنجاز تقوم به الدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تعرضت لضغوطات حقيقية منذ بداية أزمة كورونا التي أكدت صلابة الاقتصاد المصري.

وعن حديث الهارب محمود وهبة عن الاقتصاد المصري، تساءل فايد، كيف لمن فشل في إدارة عمله الخاص أن يحلل الأداء الاقتصادي لدول، ويقلل من قيمة النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري الذي شهد له القاصي والداني.

وأضاف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أنه تم إجراء اختبارات لقياس مدى قدرة الاقتصاد المصري على سداد الديون وثبت قدرته وصلابته.

ولفت إلى أن مصر تحقق معدلات نمو إيجابية وتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين، ما يعطي مؤشرات مبشرة ومطمئنة، كما أن العملة المصرية لم تنهار خلال جائحة كورونا مثلما حدث مع العملة التركية.

واستطرد أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على التقييم الائتماني لها من سالب إلى مستقر، موضحا أن مصر تبوأت المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 7.3 مليار دولار.

وأشار طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن مصر تغطي الاحتياطي الأجنبي 8 أشهر في حين أن دول العالم تغطي 3 أشهر فقط.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 28 مليار دولار، والدين الأجنبي لا يتعدى 35 % من حجم الناتج القومي، ومصر لديها سمعة دولية جيدة في سداد أقساط الديون.

وأردف أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار وتم تغطيتها بـ 16 مليار دولار.

واختتم طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصر استقبلت استثمارات بـ 150 مليار دولار في العام الأول لتطبيق الإصلاح الاقتصادي.