شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنظم دورات عن التحول الرقمي للطلاب المكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الأحد، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة.

وعقد الإجتماع بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، والدكتورة سلمي عبدالمنعم، نائب مدير المركز، والدكتورة شادية أحمد، ومحمد أبوطالب، وشهاب الدين جميل أعضاء مجلس إدارة المركز.

وقال رئيس الجامعة إن المجلس ناقش العديد من الموضوعات الهامة ومنها، الموافقة على قيام مركز نور البصيرة بتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي لجميع الطلاب المكفوفين بالجامعة، وذلك لإكسابهم مهارات ومعارف جديدة عن أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، الأمر الذي يساهم في تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل ودمجهم مع سائر فئات المجتمع.

وأضاف أن الإجتماع تناول كذلك آليات تيسير إلتحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعة بداية من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى بحث كيفية دعم مدرسة النور للمكفوفين، كما تم مناقشة موعد إفتتاح المقر الجديد للمركز وتجهيزه لإمتحانات الفصل الدراسي الأول.