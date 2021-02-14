شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يلتقي المشايخ لاستعراض تطوير مدخل مدينة شالي الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح، عقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم إجتماعا ً مع مشايخ القبائل، وبحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، ومحمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد على باغي سكرتير المركز.

وتم استعراض ومناقشة مقترح مشروع تطوير ميدان السوق، ومدخل قلعة شالي الأثرية، حيث صرح رئيس المركز بأنه سيتم الحفاظ على المظهر الجمالي لواجهات المباني بالشكل البيئي الذي يميز الواحة، وذلك بالتنسيق بين محافظة مطروح، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمتابعة آلية التنفيذ على أرض الواقع للواجهات، دون المساس بالمباني من الداخل، حفاظاً على المظهر الخارجي للمباني السكنية والمنشآت بالمنطقة المحيطة بقلعة شالي الأثرية، وميدان السوق، لكونها مزاراً تاريخياً مهما والحفاظ على مظهرها الحضاري الفريد من نوعه.