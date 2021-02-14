شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كلية آداب المنيا: توفير كمامات ولوحات ارشادية لدخول الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس كلية الآداب بجامعة المنيا، اليوم الأحد جلسة لمجلس الكلية، برئاسة الدكتور أشرف ماهر محمود النواجي، عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وناقش المجلس عدد من القضايا منها: الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/2020، وتعديل بيانات للطلاب في الأسماء والرقم القومي وقبول أعذار الطلاب وعمل لجان خاصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن امتحانات الترم الاول

وكذلك الموافقة على منح 11 طالب درجة الماجستير والدكتوراه، والتشكيل لــ 7 طلاب والتسجيل لــ 18 طالب، وتعديل ثلاث موضوعات، وواحد الغاء التسجيل بناء على رغبة الطالب، ومتابعة وتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ووضع اليات لجلوس الطلاب في اماكنهم المخصصة، وعمل لوحات ارشادية للطلاب، كما سيتم توفير عدد من الكمامات للطلاب الغير مرتدين كمامات.

حضر الجلسة الدكتور أحمد موسى محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم أبوالخير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحضور أعضاء المجلس الموقر .