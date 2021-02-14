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دورة متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لـ 50 إمامًا في المنيا

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تريزا كمال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الاثنين في المنيا دورة الإرشاد النفسي، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة المنيا، من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية الأوقاف، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة المنيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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