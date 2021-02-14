شكرا لقرائتكم خبر عن دورة متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لـ 50 إمامًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الاثنين في المنيا دورة الإرشاد النفسي، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة المنيا، من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية الأوقاف، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة المنيا.