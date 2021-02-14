تواصل فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي

حاضر في الجلسة الأولى الدكتور عاطف فكار رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب عن أقسام الكلمة وإعرابها بينما جاءت الجلسة الثانية عن الأساليب الأدبية في اللغة العربية وحاضر فيها الدكتور أشرف أمين جاد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

محمد يوسف

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