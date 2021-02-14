شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بوحدة اللغة العربية بكلية الآداب ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الاوقاف بقنا.
حاضر في الجلسة الأولى الدكتور عاطف فكار رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب عن أقسام الكلمة وإعرابها بينما جاءت الجلسة الثانية عن الأساليب الأدبية في اللغة العربية وحاضر فيها الدكتور أشرف أمين جاد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
173,202
-
تعافي
134,638
-
وفيات
9,935