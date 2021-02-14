شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال تغطية ترعة القاصد وأعمال الرصف والتطوير بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، مساء الأحد، بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمدينة طنطا، حيث تفقد الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية بدايةً من الطريق السريع وحتى ميدان الإسكندرية، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة تندة خشبية مقامة على الرصيف الذي يتم تطويره، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ميدان المحطة والتي سيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي.

وتابع الدكتور رحمي جولته بتفقد شارع محب مروراً بشارع الأشرف، موجهاً رئيس حي ثان بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع،كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع ومتابعة فرد طبقة السن بالشارع البالغ طوله 1.5 كيلو متر تمهيداً لرصفه، ووجه رئيس حي ثان بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات وفي الميعاد المحدد.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة حتى شارع الأشرف وكذلك أعمال المرحلة الرابعة من كوبري فاروق حتى شارع سكة المحلة، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير في تغطية ترعة القاصد والذي سيقوم بتوسعة الكورنيش في تلك المرحلة.