شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: «مفيش امتحانات إلكترونية من المنازل.. والاختبارات تبدأ 27 فبراير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنه تم مد اجازة منتصف العالم ليستعد الطالب بشكل كبير لخوض الامتحانات، مفيدا بأن الامتحانات ستبدأ يوم 27 فبراير الجاري.

واضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه من المستحيل الاعتماد على أبحاث أو امتحانات أونلاين، قائلا «مفيش امتحانات أونلاين من المنازل وعودة الدراسة كان مُخطط لها بشكل كبير، متابعًا:»ستعود الدراسة كما كانت بشكل مستقر في السابق، وسيتم وضع الجدول الجديد للامتحانات«.

وأوضح أن الوزارة لا تمتلك رفاهية تخرج طالب دون أن يمر بالجرعات التدريبية المعلنة والمقررات التدريبية، مشيرًا إلى أن اعتماد من بداية العام الدراسة على نظام التعليم الهجين، موضحًا أن الكليات النظرية كانت أقل في التواجد من الكليات العملية، مؤكدًا أن كل جامعات له أسلوب خاص بإجراء الامتحان طبقًا لوضعها البنيوي.