شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يسلط الضوء على حوار مصطفى بكري مع «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، لقطات من حوار صحيفة «المصري اليوم» مع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والذي حمل الكثير من التصريحات المهمة والمثيرة للجدل.

وكان النائب مصطفى بكرى قال إنه سيرفض أي قرار سياسى إذا تعارض مع توجهه «الناصري»، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود ناصريين رافضين لـ«سعودية تيران وصنافير»، إلا أن رأيه المخالف جاء بعد عدة قناعات.

وأضاف لبرنامج بـ«السياسة» على «المصري اليوم»: «قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشنى أحد فيما توصلت إليه.. هذا القرار أخذه حسنى مبارك عام 90، والسيسى لم يتخذ قرارا.. هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 1990 على يد حسنى مبارك، هل مطلوب منى أن أكذب المستندات التي أمامى حتى أجرى وراء شعارات هدفها إلهاب الشارع بمعلومات غير صحيحة؟».

وتابع: «تاريخيا تيران وصنافير ملك للسعودية ونحن أمة عربية واحدة.. الواقع واقع والحقيقة حقيقة.. رئيس الجمعية الجغرافية وأساتذة التاريخ أقروا بذلك.. الكذب عمره قصير.. هذا تراب بلدى أموت علشانه.. أنا أصدرت كتابا وكل مستند فيه من داخل الدولة المصرية وليس خارجها».

كما كشف النائب مصطفى بكرى عن كواليس الإطاحة بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، من رئاسة البرلمان قبل ساعات من بدء الدورة الجديدة.

وقال «بكرى»، في حواره لبرنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم»: أنا زرت «عبدالعال» مرتين في منزله الأيام الماضية.. هو شخصية وطنية ودافع عن الدولة ومؤسساتها وأصدر أكثر من 850 قانونا، ممكن كان له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لا بد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة.

وتابع النائب: «اللعبة السياسية الخاصة برئاسته للمجلس أم لا مش بتاعتى أنا، لكن اللى أقدر أقوله إن هذا الرجل أدى بإيمان، وهو موضع تقدير من القيادة السياسية، وعندما تحدث المستشار حنفى الجبالى والوكيلان عن «عبدالعال» وقف الحاضرون بالقاعة كلها وصفقوا، وأشكر الجبالى على موضوعيته وعرفانه بدور الدكتور على عبدالعال» .

وعن سر غياب «عبدالعال» المتواصل عن الجلسات، وهل هذا يعتبر نوعا من العتاب، قال «بكرى»: «الدكتور على عبدالعال موجود اليومين دول في منزله وهو غير متأثر باللى حصل.. هو نفسه تفهم وقال إن التغيير في الحياة السياسية أمر طبيعى، ولكن قاللى أنا مش هقدر أروح مجلس النواب في الوقت ده». وأضاف: «هي مسألة نفسية من رئيس مجلس نواب إلى عضو».