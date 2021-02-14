شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: استعدادات قصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استعداد واتخاذ كافة الاجهزة المعنية إجراءاتها ورفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في إطار مراجعة كافة الاستعدادات التي اتخذتها محافظة مطروح والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية تحسبا لحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الاحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة طبقا لبيان هيئة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة والعمل على الجاهزية التامة.

وبحسب بيان، الأحد، كلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع التدابير الاحترازية ،والافادة بما تم من جاهزية المعدات والأفراد من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول على ارض الواقع وشنايش صرف مياه الامطار مع عدم وجود أي عوائق بها واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة، مع إعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ،ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، كذلك مراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ مطروح أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أي حادث طارئ.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات منتصف هذا الأسبوع.