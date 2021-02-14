شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتوسعة كوبري في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، غلق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية وتوسعة طريق كوبرى بالمنيا.

وقال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير التابعة لمركز المنيا، في بيان، الأحد، إنه تنفيذًا لتوجيهات العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه المنيا، بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة لرصف الطرق بدمشير لرفع كفاءتها وتيسيرا لحركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

وتم المرور والإشراف على مشروع رصف طريق من كوبري ههيا إلى عزبه البهلول وعزبه عسير بطول 2 كيلو تقريبا وعرض 7 أمتار تقريبًا.

من جهة أخرى في ضوء متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والوقاية منه وإجراءات السلامة منه، تم اخلاء وغلق مقهي بعزبه عسير وتم عمل اللازم قانونا.

كما تم رفع جميع الاشغالات التي كانت ستعيق توسيع الطريق المراد رصفه، كما واصل قسم البيئة أعمال النظافة بالقرية والتوابع، حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.