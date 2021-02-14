شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يزور 4 مواقف سيارات للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

تفقد المحافظ، بحسب بيان الأحد، مواقف بنها العمومي والقناطر الخيرية ومسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة، مشددًا على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون.

واطمأن المحافظ من جراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مو على سحب تراخيص سيارات السرفيس والا في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أوفي حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.