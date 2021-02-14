شكرا لقرائتكم خبر عن «شاش»: 10 ملايين يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُسهم في زيادة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، كما أن العائد من التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مختلف الفئات، موضحا أن عدد العاملين في هذا القطاع يقدر بنحو 10 ملايين مصري يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يمثل 77% من العمالة في القطاع الخاص.

وأوضح «شاش»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا النوع من المشروعات يتميز بالانتشار في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تم اعتماد استراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لوضع العديد من التشريعات التي تخدم القطاع، كما يعمل الجهاز على تغيير الثقافات المتعلقة بالعمل التقليدي ودفع الشباب لبيئة مشروعات ابتكارية، موضحًا أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات غير التمويلية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وأشار إلى أن الجهاز يدرس القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد المصري، ويعزز من خدماته لرواد الأعمال، إضافة إلى تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الجديدة بدءا من تكوين الفكرة وصولا إلى التمويل والخدمات الأخرى.

ولفت إلى ان الجهاز يواصل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات لضمان استمرارية المشروع، كما يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسويق منتجاتهم.