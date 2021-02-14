شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية مجانية لعلاج الثروة الحيوانية بقرية «بنى زار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرية «بني زار» بدائرة مركز سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومركز بحوث صحة الحيوان.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في بيان الأحد- إن الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من القوافل الأسبوعية المجانية لقرى ومراكز المحافظة، لخدمة المجتمع الخارجي وتقديم الخدمة العلاجية المجانية، من كشف وفحص وعلاج لجميع الحالات، مؤكداً أن هذه القوافل تمثل إحدى أهم وسائل التحصين والتوعية للمربين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً لإنماء وحماية الثروة الحيوانية والداجنة بهذه القرى.

وأوضح «عزيز» أنه تم من خلال القافلة فحص وعلاج 440 حالة من «أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز، ودواب»، مضيفاً أن الحالات المرضية شملت، حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، فضلا عن تشخيص وعلاج أكثر من 110حالات من الطيور بمختلف أنواعها.

وقال الدكتور بهاء الدين، عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة، إنه شارك بالقافلة طلاب وطالبات من الفرق النهائية بالكلية، حيث تم تدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على كيفية التعامل مع الحالات المرضية، وعلاج الطفيليات الخارجية بالرش، والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الطفيليات، وعلاج حالات العقم، وإجراء عمليات الجس، والعمليات الجراحية، والكشف على الطيور، وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجاناً، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وطرق الحفاظ عليها وتنمية الثروة الحيوانية.