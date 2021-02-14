شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة البحر الأحمر تنظف شاطئ القلعان وغابات المانجروف من المخلفات والنفايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة العشرات من المتطوعين من فتيان الكشافة بالبحر الأحمر من مختلف الأعمار تم تنظيم حملة لتنظيف شاطئ البحر الاحمر وغابات المانحروف بمنطقة القلعان جنوب مرسي علم من المخلفات والنفايات التي تراكمت بالشاطئ ووسط غابات اشجار المانجروف حيث تعد المخلفات والنفايات البلاستيك أخطر مشكلة تهدد شواطئنا والأسماك البحرية والحيوانات البحرية كما تمثل خطر كبير على حياة الإنسان والثديات البحرية والشعاب المرجانية.