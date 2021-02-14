شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية الشهر العقارى: توثيق 2441 محررا خلال شهر يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإحصائية الشهرية للانجاز فى شهر يناير 2021، والتى تتضمنت تحرير أكثر من 2441 محررا.

وجاءت الاحصائية الشهرية لشهر يناير الماضى إشهار 1456 محررا مشهرا، وقيد 985 محررا بالسجل العينى.

ويعرف التوثيق قانونيا هو مجموعه الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون والموثق ملتزم ومسئول شرعا وقانونا وأخلاقيا ببحث الارادة وتلقيها والتحقق من الاهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود شكلا موضوعا للعقود المطلوب توثيقها ومدى مطابقتها للدستور والقانون النظام العام والآداب.

وتختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصا عاما في توثيق كافة انواع العقود والمحررات فطبقا لما هو معروف ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتكون من قطاعين أساسين:

اولا: التوثيق ويختص بتوثيق العقود والتوكيلات والعقود والبنوك والأحوال الشخصية.

ثانيا: التسجيل العقارى او السجل العينى ويختص بحقوق الملكية العقارية وهو عبارة مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.