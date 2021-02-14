شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة "أمهات مصر" تشيد بقرارات وزارة التعليم لتنظيم العام الدراسى والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة محمود منسق جروب أمهات مصر للنهوض بالتعليم ان قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بإجراء الامتحانات لشهادات النقل حتى الصف الثالث الاعدادى كانت جيدة بشكل كبير ومرضية للكثيرين ولكن القرار الذى يحتاج الى مراجعة هو عدم إجراء امتحانات الترم الأول للصف الثالث الاعدادى مشيرة الى أنه لاغنى عن التواصل المباشر مع المدرس فهناك البعض من أولياء الأمور يفضلون التواصل المباشر والبعض الآخر يفضل التعلم عن بعد مضيفة أنه لابد من الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وطرح منصات تعليمية خاصة بهم ونماذج استرشادية خاصة بهم.

من جانبه قال الدكتورعلاء الجندى الخبير التربوى خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل أن المعلم ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مشيرا إلى أن القيادة السياسة تهتم كثيرا وتعمل جاهدة للحفاظ على الطلاب وكذلك عدم ضياع العام الدراسى عليهم مشيرا إلى أنه يجب على أولياء الأمور غرس فكرة التعلم من أجل التعلم وليس من أجل الحصول على الدرجات.

وتابع أن الدولة تسعى جاهدة لترسيخ هذا الأمر مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لمصلحة الطلاب وكأنها تبعث لهم رسالة طمأنة"متخافوش هتنجحوا"مؤكدا أنه شاهد عيان على عملية تصحيح الشهادة الإعدادية قائلا "أقسم بالله مافيش طالب بيتظلم"ولا في أى مرحلة تعليمية".