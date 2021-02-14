شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدعو "محلية وإسكان" البرلمان لاجتماع غدا بشأن اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعوة لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة.

وسيتناول اللقاء استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفورى مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتى المكتب للجنتى الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتى ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التى تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحى بالخطوات التى سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين، وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء فى تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتى ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمبانى المقترح تنفيذها.