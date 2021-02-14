شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى لـ"الطلاب": لو المدرج زحمة لا تشاركوا فى المحاضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تتبع نظام التعليم الهجين، ومن لديه امتحان سيمتحنه داخل الجامعة ولن يكون هناك أبحاث أو امتحانات من المنزل.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن كل جامعة ستقوم بالإعلان عن جداول الامتحانات، موضحا أن نظام التعليم في الجامعة ليس مثل التعليم قبل الجامعى، حيث إن وزارة التعليم العالى تترك للجامعات إدارة شئونها حسب لوائحها .

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: الامتحانات ستكون تقليدية ولن نغير في طبيعة الامتحانات لأنه لا يوجد سبب مقنع، موضحا أن الدراسة ستكون منتظمة في الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن ما تتبعه الوزارة هو مثل ما تقوم به كافة دول العالم، موضحا أنه يتم اتباع التعليم عن بعد بنسبة 70 % ، موجها رسالة إلى الطلاب قائلا: إذا وجد المدرج الخاص بك زحمة لا تدخل المحاضرة، موضحا أن هناك لجنة في كل كلية ترصد المخالفات وتحاسب المقصرين.