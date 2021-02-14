شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مفيش حذف للمناهج والدولة بها خبراء والتعليم لن يدار بالأهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نظام الامتحانات الجديد لشهادات النقل يهدف إلى تخفيض أعداد الطلاب في الفصل الواحد، مشدداً على أن الامتحانات ستكون بسيطة وعليه لا يوجد ما يدعو للقلق من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وتابع:"نعمل على تخفيض أعداد الطلاب خلال أداء الامتحانات.. والامتحان أبسط بكتير وليس به خوف ولا قلق"، مشدداً على أن الحذف من المناهج أمر غير وارد.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن هدف الوزارة هو استكمال المحتوى الدراسى بالكامل، ولن نتهاون في ذلك مطلقاً، مشدداً على أن الدولة بها خبراء والتعليم لن يدار بالأهواء.