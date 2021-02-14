شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مفيش امتحانات إلكترونية من المنازل والاختبارات 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم مد اجازة منتصف العالم ليستعد الطالب بشكل كبير لخوض الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ يوم 27 فبراير الجارى.

واضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المستحيل الاعتماد على أبحاث أو امتحانات أونلاين، قائلا: "مفيش امتحانات أونلاين من المنازل وعودة الدراسة كان مُخطط لها بشكل كبير، متابعًا: "ستعود الدراسة كما كانت بشكل مستقر في السابق، وسيتم وضع الجدول الجديد للامتحانات".

وأوضح أن الوزارة لا تمتلك رفاهية تخرج طالب دون أن يمر بالجرعات التدريبية المعلنة والمقررات التدريبية، مشيرًا إلى أن اعتماد من بداية العام الدراسة على نظام التعليم الهجين، موضحًا أن الكليات النظرية كانت أقل في التواجد من الكليات العملية، مؤكدًا أن كل جامعات له أسلوب خاص بإجراء الامتحان طبقًا لوضعها البنيوي.