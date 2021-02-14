شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن الطلاب: أسئلة الامتحانات لن تكون كثيرة ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزيرة التربية التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة منحت الفرصة لأولياء الأمور لأن يقرروا ما إذا كان أطفالهم يستطيعون النزول إلى المدارس من عدمه، متابعا: لا نريد أن تفرض المدرسة على ولى الأمر فرض معين، فنحن نحترم خوف أولياء الأمور على أطفالهم وقمن بعمل كل ما يمكن فعله من أجل إكمال العمل الدراسى.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن هناك اهتمام الدولة بداية من رئيسها بجانب كل مؤسسات الدولة فى إنقاذ العمل الدراسى وتقديم كافة الخدمات لطلاب والحفاظ على صحتهم، موضحا أن العام الماضى تم اعتماد نظم تقييم معتمدة في العالم كله وهى الأبحاث وقمنا بعمل امتحانات الكترونية فى البيوت ولكن بعض الناس اساءوا استخدام هذه الأدوات واصبح هناك عدم تكافئ بين من بذل مجهود ومن لم يبذل مجهود، موضحا أنه سيتم إجراء امتحانات لضمان العدالة بين الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم: هناك دول قررت تأجيل الامتحانات مثل اسكتلندا التي أخذت قرار بتأجيل العام الدراسى وكله عاد السنة ونحن في مصر لم نريد أن يضيع عام على الطلاب، وحريصين على تقديم الخدمة التعليمية، واستثمرت الدولة في المحتوى الرقمى وفتحنا قنوات تعليمية محترمة جدا وقمنا بعمل منصة ذاكر ومنصة للطلاب الثانوى وبث مباشر ومنصة حصص مصر، وكل هذا تواجد كى نتيح كل وسائل التعلم.

واستطرد الدكتور طارق شوقى: سنقوم بعمل امتحانات يتواجد فيها أقل عدد من الطلاب وسيكون هناك أكبر قدر من التباعد الاجتماعى، وكل سنة دراسة من سنوات النقل من 4 ابتدائى وحتى 2 اعدادى سيمتحنون في يوم واحد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الأسئلة في امتحانات النقل لن تكون كثيرة وستتناسب مع الموقف الذى نعيش فيه ولا يوجد شيء مقلق لدى الطلاب.