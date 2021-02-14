شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: التعليم عن بعد ليس بقوة المدارس وقرار الامتحانات للحفاظ على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حفاظًا على الطلاب واستجابة لأولياء الأمور، تم اتخاذ قرارات بخصوص إجراء الامتحانات، بداية من يوم 28 مارس، موضحًا أنه لابد من استكمال العام الدراسى.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستوى التحصيلي في الأعمار المختلفة به مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن تواجد الطلاب والاستماع للمعلم والتعليم عن بعد يزيد من الحالة النفسية للطلاب، موضحًا أن التعليم عن بعد ليس بنفس قوة التعليم المباشر في المدارس.

وأشار إلى قرارات إجراء امتحانات مُجمعة تأتي للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا، من خلال عدم النزول الطلاب لمرات متعددة، بالإضافة إلى أن الترم الأول كان يخلي من أي تقييم دراسي، لذلك كان لابد من إجراء هذه الامتحانات.