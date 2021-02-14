شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار الكبير، عن أن الدولة المصرية بصدد الإعلان عن كشف أثرى جديد في البر الغربى للأقصر قريبا، وبالتحديد قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف حواس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن الكشف الأثرى المزمع الإعلان عنه فى البر الغربى بالأقصر، يعد من أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة، متابعا بالقول: "يوم الأربعاء المقبل سنعلن عن كشف مهم خاص بالملك سقنن رع، وهو الملك الذى بدأ تحرير مصر من الهكسوس".

وبمناسبة "عيد الحب"، أشار الدكتور زاهى حواس، إلى أن الحب عند المصريين القدماء كان مهم جدا فى حياتهم، وكان هناك إله للحب هو الإله حتحور، وكانت هناك قصص رائعة بين عامة الشعب والملوك آنذاك، بجانب الأغانى التى كانوا يرددونها فى عيد الحب، متابعا: "الحبيب كان يسمى حبيبته بأخته وكل حياتهم كانت حب".