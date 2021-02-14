رئيس الوزراء يدعو "محلية" و"إسكان" البرلمان لاجتماع بشأن اشتراطات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعوة لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة.

وسيتناول اللقاء استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.

وعقد مدبولي، اجتماعًا لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفورى مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.