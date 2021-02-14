"الأولوية للأكبر سنًا".. "قوى عاملة النواب" توصي بتثبيت عمالة "الزراعة" المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقًا للمعايير والشروط القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين، فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين في المحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقًا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنًا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمني خلال 10 أيام، لافتًا إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريًا.

وبالنسبة، لعقود التدريب، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.

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