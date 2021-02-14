"حبس أب عرض ابنه للبيع على فيس بوك وحريق عقار رجل أعمال".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"عرض ابنه للبيع على فيس بوك".. تجديد حبس صاحب محل أخشاب 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب محل أخشاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمحاولته بيع ابنه على "فيس بوك"، وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالي.

"أوهم المواطنين بالتعيين في النقل".. القبض على منتحل شخصية الفريق كامل الوزير

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على منتحل صفة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، للمرة الثالثة.

مصدر أمني: صور "عيد الحب" على كوبرى ستانلي منذ عام 2017

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" بصور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبرى ستانلى بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان (صور عيد الحب من على كوبرى ستانلي في إسكندرية).

المحكمة الاقتصادية: رفض استشكال سما المصرى لوقف حبسها سنة

رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور .

نتيجة الإختناق.. النيابة تأمر بدفن جثة سيدة ماتت داخل شقتها بالهرم

صرحت النيابة العامة بالهرم، بدفن جثة ربة منزل، توفيت في شقتها نتيجة حريق نشب في الشقة بمنطقة الهرم؛ لعدم وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن سبب الوفاة الاختناق.

تفاصيل وفاة سيدة داخل منزلها حرقا.. وأسرة الضحية: "عمرها ما تعمل كده"

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم داخل منزلها بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

ارتكبوا 27 حادثا.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وإحكام السيطرة الأمنية.

كيف أنقذت الحماية المدنية سكان عقار رجل أعمال من كارثة؟

حال سرعة وصول رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع حريق شقة بعقار ملك رجل أعمال مركز العياط، جنوب المحافظة، دون وقوع كارثة.

ونجح رجال الإطفاء في إخراج 3 أسطوانات بوتاجاز "منزلية" قبل امتداد ألسنة اللهب إليها، وإنقاذ حياة قاطني العقار والحفاظ على سلامتهم.

يزعم فك السحر.. ضبط حلاق يمارس الدجل والشعوذة فى الشرقية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على حلاق يمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الشرقية، وفتح المقابر بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

هاجمته بـ"الشطة".. المشدد 3 سنوات لسيدة وشريكها لشروعهما في سرقة "توك توك"

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، سيدة وآخر بالسجن المشدد 3 سنوات لشروعهما في سرقة توك توك بالإكراه.