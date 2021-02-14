"عرض ابنه للبيع على فيس بوك".. تجديد حبس صاحب محل أخشاب 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب محل أخشاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمحاولته بيع ابنه على "فيس بوك"، وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في (نجله، طفل رضيع) مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه (صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مؤكدًا إنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته (هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).