شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: التفاصيل المُعلنة بشأن الدراسة وافق عليها الرئيس بعد مناقشة مستفيضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن ما تم عرضه اليوم في المؤتمر الصحفي هو ما تم التوافق عليه أمس في اجتماع أزمة كورونا.

وأضاف ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام أو تأجيل العام دون أزمة فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور وأن الدولة هدفها مصلحة الطلاب.

وأوضح أن الطلاب من «كي جي 1» وحتى الثالث الإبتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل ولا توجد امتحانات لهم، بينما سنوات النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي سيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل إمتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة على أن يتم عمل امتحان شهري.

وأضاف أن أولى وثانية ثانوي سيكون الامتحان إلكتروني في المدرسة بخصوص الترم الأول وبعد ذلك سيتم عقد امتحانات شهرية من المنزل.

وتابع أن الفكرة من دمج الفصلين للشهادة الإعدادية هي محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس بحيث يتواجدوا في المدارس مرة واحدة في ظل فلسفة بعد الإنقاص من المحتوى التعليمي ولن يتم الإستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.

وأكد أن فيروس كورونا يتسبب في تغيير الخطط الزمنية وهناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الخطوات وتم عرض كافة التفاصيل على الرئيس في اجتماع اليوم ووافق على الطرح بعد مناقشة مستفيضة.

وأشار إلى أن مصادر التعلم تكفي بالمنصات الألكترونية وعلى كل ولي أمر إتخاذ القرار المناسب لابنه دون فرض رأي على باقي الطلاب.