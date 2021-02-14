شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلوغه المعاش.. «مصيلحي» يمد خدمة مدير تموين المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحمل رقم 33 لسنه 2021، بمد خدمة الدكتور محمود يوسف حسين مرزوق، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، بعد بلوغه سن المعاش، واستمراره في عمله مديرًا للمديرية، مع صرف راتبه والمزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

القرار لقي قبولا كبيرًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لما يمتاز به «يوسف» من أخلاق حميدة، وعلاقات متميزة مع الجميع.

وقدم «يوسف» الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية، وتعهد لة بمزيد من الجهد والعمل، لصالح أبناء المحافظة.