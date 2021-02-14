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إزالة حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة في البياضية جنوب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بحملة لإزالة تعديات بناء أسوار دون ترخيص في الطريق العام على أراضي أملاك الدولة، بمساحة ٣٠٠ متر لعدد حالتين بناحية قرية الروافعة.

شارك في الحملة كلا من: عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس القرية، والحملة الميكانيكية بالمدينة، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله ونزع الإشغالات من الطريق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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