شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة في البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بحملة لإزالة تعديات بناء أسوار دون ترخيص في الطريق العام على أراضي أملاك الدولة، بمساحة ٣٠٠ متر لعدد حالتين بناحية قرية الروافعة.
شارك في الحملة كلا من: عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس القرية، والحملة الميكانيكية بالمدينة، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله ونزع الإشغالات من الطريق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
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