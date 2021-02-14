شكرا لقرائتكم خبر عن منها 126 ألف شرق العوينات.. زراعة 254 ألف فدان قمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، الأحد، الإنتهاء من الحصر النهائي لمحصول القمح، بالإضافة إلى الإنتهاء من الحصر النهائي للمحاصيل والخضر الشتوية موسم 2020/ 2021.

وتصدر محصول القمح اكبر مساحة منزرعة هذا العام حيث وصل إلى 254011.10 فدان، بزيادة بمعدل 61310 فدان عن العام السابق، واستحوذت منطقة شرق العوينات على اكبر مساحة منزرعة بلغت 126135 فدان.

وقالت المهندسة نجلاء السعدنى، مدير ادارة الشؤون الزراعية، ان الزمام المنزرع ارتفعت مساحته هذا العام عن العام السابق، حيث بلغت اجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 508787 فدان، بزيادة عن العام السابق بمقدار 76 الف فدان.

أضافت أن المساحة المنزرعة من المحاصيل بلغت 359101 فدان، بالنسبة لاجمالي المساحة المنزرعة خضر بلغت 82669 فدان، وتصدر محصول البطاطس اكبر المساحات المنزرعة حيث بلغت المساحة 78201 فدان ومعظم المساحة بالعوينات بواقع 51217 فدان.