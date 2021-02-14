شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر تكشف تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بداية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني الخولي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن تكلفة إعادة تأهيل وتطوير شركة النصر يحتاج إلى 2 مليار جنيه، جاري تدبيرها.

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البداية ستكون بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% وتصنيع 50 ألف سيارة كهربائية، وذكر أنه خلال النصف الثاني من عام 2021 سيتم البدء في تركيب المعدات على أن تشهد بداية 2022 تجارب الإنتاج وخلال النصف الأول من 2022 سيتم طرح السيارة في السوق.