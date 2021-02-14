شكرا لقرائتكم خبر عن أماني الطويل: مصر ستختبر قدرات الكونغو على تحريك ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مصر ستختبر قدرات الكونغو رئيسة الاتحاد الإفريقي الذي بدأتها ولايتها خلال الشهر الجاري بعد أن تسلمتها من دولة جنوب إفريقيا، على تحريك ملف سد النهضة وإيجاد مخرجات للحل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تطرق باب السياسات والمناقشات والمباحثات بين الدول.

وأضافت «الطويل» في حديثها لقناة «الغد»، أن الدولة المصرية لم تطرق الباب مواربا، موضحة أن موقف مصر ممتد وليس بجديد عليها.

وشددت على أن مصر تؤكد دومًا استعدادها المطلق للمباحثاثات ولكن تسير وفقا ما تحدده نتائجها، وتحقيق مصالحها وأجندتها والارتباط بكافة المناقشات.

وأشارت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى الدور الكبير والمهم من قبل الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي في تحريك ملف سد النهضة، مشيرة إلى أن ملف سد النهضة ليس مائيا فقط ولكنه يمثل ملفا سياسيا للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الاتحاد الإفريقي يملك من السياسة للضغط على إثيوبيا والعمل على الوصول إلى حلول في ملف سد النهضة، بفتح رؤية للحوار من منظور ربما لم يكن حاضرًا من قبل أو تم تغييبه كذلك الدور الكبير لمفوضية الاتحاد الإفريقي.