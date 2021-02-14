شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشيوخ»: 3 تحديات تواجه العالم في عصر ما بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، التحديات في عصر ما بعد فيروس كورونا في ثلاث نقاط؛ أولها تذبذب قيمة الدولار وانهيار عملات الاقتصاديات الناشئة كالليرة التركية واللبنانية؛ ثم اختلاف توازنات القوى الدولية وتنامي دور الصين اقتصاديًا مع تراجع الاقتصاد الأمريكي والأوروبي بدءًا من طريق الحرير إلى اختلاف السياسات الاقتصادية والسياسية مستقبلًا نحو قضايا البيئة ومسؤولية المجتمع الدولي نحو المجتمعات الأشد فقرًا.

وقال «زكريا»، إن النقطة الثالثة تتمثل في أن جائحة كورونا عجلت بدخول العالم إلى العصر الرقمي مع إحداثيات الثورة الصناعية الرابعة كتحول تاريخي للحضارة الإنسانية وقد ينتج عنه مقاومة أو اضطراب بما سيحول دول العالم في النهاية إلى عالمين منفصلين حسب قدرة المجتمع على استيعاب التكنولوجيا من عدمه مع انتهاء عصر التدرج التنموي الذي اعتمدت عليه العلاقات الدولية في النظام العالمي السابق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «التحديات المعاصرة لقطاع المال والأعمال.. المشاكل والحلول» تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ‎رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور علاء الدين الغرباوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمرونة الدولة المصرية وسرعتها نحو استيعاب المتغيرات والتحديات؛ موضحًا أن هذه المرونة يجب أن تكون منهجية المؤسسات للقطاع العام والخاص والأفراد على السواء في العقد القادم لحين استقرار التوازنات؛ لأن بقاء واستقرار الدول والمجتمعات وأيضا الأفراد في ظل التحديات أصبح أهم هذه التحديات.

وأكد على تنامي دور التحول الرقمي في التعليم والصحة ومواجهة نقص الغذاء المحتمل نتيجة الزيادة السكانية العالمية.