شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: السيسي رجل حكيم ويحرص على مصلحة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي سواء بالحضور أو التعلم عن بعد، قرار حكيم ويصب في مصلحة الجميع.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أولياء الأمور الآن هم أصحاب القرار ولهم حرية الاختيار سواء بحضور أبنائهم أو متابعة الدراسة من خلال نظام التعلم عن بعد بواسطة المنصات التعليمية والإنترنت.

وأشادت أحمد باهتمام الرئيس السيسي بملف التغذية المدرسية، والتشديد على مراعاة مواصفات ومعايير سلامة الغذاء، مؤكده أن منظومة التغذية المدرسية أمر هام في ظل جائحة كورونا والتركيز على الوجبات التي تقوي مناعة الطلاب.

ووجهت حديثها لأولياء الأمور، قائلة: «اختاروا الطريقة الأنسب لكم ولظروفكم، والأهم نشجع ولادنا على استكمال دراستهم بأي طريقة حتي يمر العام الدراسي بسلام».