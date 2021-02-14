شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق «تحيا مصر» يوزع أجهزة كهربائية على 158 عروسة في الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر حفل توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على نحو ١٥٨ عروس من سكان مدينة الأسمرات مقدمة من صندوق تحيا مصر.

وأكد محافظ القاهرة، على أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تبرز حرص الدولة على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ، على استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق ما يأمل إليه مجتمعنا من حياة كريمةـ مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر يمثل دائما مصدر الدعم والعون للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية على مدار عدة سنوات منذ أن أطلق رئيس الجمهورية مبادرة «حياة كريمة» لكل مواطن والتي كان لها أثر إيجابي في حياة المواطنين.

كما أكد «عبدالعال»، على دعم صندوق تحيا مصر لأهالي حي الأسمرات إيمانا بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

وأضاف المحافظ، أن حفل اليوم هو إضافة لمسيرة عطاء صندوق تحيا مصر بحي الأسمرات دعما لبناتنا المقبلات على الزواج لإدخال الفرحة عليهم وتحقيق آمالهم بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مدينة الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من الفنانين وممثلي جمعيات المجتمع المدني.